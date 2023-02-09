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Посол Соарес: Бразилия ждет инвестиций «Газпрома» в газовый сектор страны

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MFA Russia/Global Look Press

Посол Бразилии в России Родриго Баэна Соарес сообщил агентству РИА Новости, что латиноамериканская страна ждет инвестиций в ее газовый сектор от российского «Газпрома».

«Мы ожидаем инвестиций от «Газпрома» в Бразилию, чтобы у нас было серьезное присутствие большой российской компании», — подчеркнул Соарес.

Посол отметил, что власти Бразилии разработали новую нормативно-правовую базу для газового сектора страны.

РИА Новости со ссылкой на статистику Национальной конфедерации промышленности Бразилии пишут, что инвестиции в рамках исполнения нового закона могут составить порядка $29 млрд к 2030 году.

9 февраля агентство ТАСС сообщило, что по результатам прошлого года российская фирма «Газпром экспорт» недопоставила чешской энергокомпании ČEZ топливо, несмотря на имеющиеся договоренности между сторонами. В итоге руководство ČEZ решило инициировать арбитражное разбирательство против российской компании. Чешская сторона в рамках иска требует от российской компании выплатить компенсацию в размере 1 млрд чешских крон (около $45 млн).

28 декабря агентство Bloomberg написало, что поставки газа компанией «Газпром» на ее ключевые зарубежные рынки снизились почти в два раза по итогам прошлого года. Объемы экспорта топлива за 12 месяцев достигли самого низкого уровня с начала текущего столетия. Сейчас газ из РФ поступает в Европу только через один из пунктов пересечения границы России с Украиной и по одной ветке газопровода «Турецкий поток» через Турцию в Венгрию и Сербию.

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