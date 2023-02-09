Baza сообщила, что мигрантам могут ужесточить условия пребывания в России

Телеграм-канал Baza узнал, что мигрантам могут ужесточить условия пребывания в России. Если раньше мигранты без визы могли находиться в РФ 90 дней в течение 180 дней, то сейчас этот срок может быть увеличен до одного года. Кроме того, российские власти могут ввести так называемый миграционный сбор.

Как пишет Baza, сейчас соответственные предложения обсуждают в Министерстве внутренних дел РФ. Поправки об увеличении срока и введении сбора могут быть внесены в 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

«Для мигрантов российские власти могут ввести новые правила безвизового пребывания. Согласно новому порядку, мигранты смогут находиться в России 90 суток в течение года», — следует из сообщения канала.

Также для мигрантов из безвизовых стран планируют установить миграционный сбор. Его размер пока не определен, но, как уточняет Baza, такой сбор вероятно будет действовать подобно тому, что платят иностранцы за визу.

Инициатива направлена на межведомственное согласование, говорится в сообщении.