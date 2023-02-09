Производитель белевской пастилы получил иск от нидерландского владельца бренда Love is…

Нидерландская компания Minikim Holland B.V., которой принадлежат права на картинки-комиксы Love is просит суд взыскать 500 тысяч рублей за нарушение ее прав на бренды с тульского ООО «Белевский продукт», сообщает РИА Новости.

Minikim Holland предъявила в российские арбитражные суды около двадцати исков о защите своих прав на бренды. Ответчиками по ним выступали Альфа-банк, сеть пиццерий Royal Food и другие компании.

Ранее сообщалось, что компании «Роснефтехим» придется убрать из названия приставку «Рос» из-за ассоциации с Россией. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Башкирии по требованию межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС).

Требование сменить название никак не связано с риском попадания компании под действие международных санкций против России. У руководства «Роснефтехима» не было специального разрешения на использования такой приставки в наименовании, которое полагается иметь в таком случае на основании пункта 4 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации.

18 октября аналитики компании Liber Research Community (LRC) представили данные, согласно которым с конца февраля в Гонконге количество компаний со словом «Россия» в названии в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года увеличилось почти втрое. С 24 февраля по 10 октября было зарегистрировано 35 подобных фирм, за тот же отрезок времени в 2021-м — только 13.