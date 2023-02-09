Цены в Германии в январе выросли на 8,7% в годовом выражении против 8,6% месяцем ранее

Потребительские цены в Германии в январе этого года выросли на 8,7% в годовом выражении, тогда как в декабре инфляция была на уровне 8,6%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis).

По данным Destatis, за январь потребительские цены в Германии выросли на 1%, согласно предварительной оценке. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,8%. В декабре цены в ФРГ наоборот снижались – дефляция составила 0,8%.

Как пишет газета «Взгляд» со ссылкой на главного экономиста HQ Trust Михаэля Хайзе, темпы инфляции в Германии ускорились в январе этого года, потому что потребители в этом месяце вновь оплачивали поставки газа в полном объеме. При этом в декабре власти Германии возместили им из бюджета страны месячные отчисления за топливо и теплоэнергию.

20 октября 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ освободилась от зависимости от российских энергоносителей. Он выразил радость по поводу того, что «удалось на европейском уровне достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15%». Шольц назвал это «сигналом европейской солидарности, также по отношению к Германии, которая до сих пор особенно сильно зависела от российского газа». При этом канцлер подчеркнул, что Германия «была зависимой».