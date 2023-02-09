«Ъ»: Uniqlo готовится к полному уходу из России

Японский производитель и продавец одежды Uniqlo решил не возобновлять операции на российском рынке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости.

Еще один источник сообщил, что Uniqlo изучал возможность ухода из России осенью 2022 года, но изначально планировалось закрыть только нерентабельные магазины.

Отмечается, что представители Uniqlo расторгли договоры аренды в ряде крупных торговых центров, но для окончательного закрытия бизнеса в стране компании может потребоваться несколько месяцев. Предполагается, что освободившиеся площади займут другие представители масс-маркет сегмента или универмаги.

Как сообщала газета «Известия» 23 января, до 1 февраля 2023 года японский бренд одежды Uniqlo планирует освободить часть своих площадок в ТЦ в России, оставив в стране всего пять торговых точек. Организация уже стала снимать вывески со своих торговых точек, к примеру в магазине в столичном ТЦ «Каширская плаза».

Компания First Retailing, которая владеет японским брендом одежды Uniqlo, отказалась дать комментарий по поводу ранее появившихся в российских СМИ сообщений о дальнейшей судьбе магазинов в России.