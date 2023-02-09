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Trend: Словакия подстроит инфраструктуру страны для газа из Азербайджана

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Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

Словакия собирается приспособить инфраструктуру страны для поставок газа из Азербайджана. Об этом пишет азербайджанское издание Trend, ссылаясь на сообщение Министерства экономики Словакии.

«Словацкий оператор при поддержке правительства готовит проект коридора импорта азербайджанского газа для повышения надежности поставок в регионе Юго-Восточной Европы», — отметили в публикации.

В министерстве указали, что первоначальная идея заключалась в разработке маршрута, который позволил бы Европе поставлять 20 млрд кубометров нероссийского газа. Однако эта идея расширилась, и было принято решение о немедленном импорте 5 млрд кубометров газа в год.

В сообщении добавили, что план по росту поставок газа из Азербайджана был подписан в июле 2022 года. По нему предусматривается рост пропускной способности Южного газового коридора в два раза.

В начале февраля спикер парламента Молдавии, глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что страна надеется получать газ из Азербайджана через Румынию посредством соглашения, заключенного между азербайджанской нефтяной компанией SOCAR и румынской Romgaz S. A. По его мнению, это позволит закупать его и Молдавии в качестве дополнительного источника газа.

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