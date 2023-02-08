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Экономист рассказал, будет ли снижение ключевой ставки ЦБ

Экономист Разуваев: для снижения ключевой ставки ЦБ есть предпосылки

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Для снижения ключевой ставки Банка России есть предпосылки, такие как улучшение инфляционных ожиданий населения, сохранение сдержанного спроса и слабое инфляционное давление. Об этом в беседе с ФАН заявил кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев. Однако, по его словам, регулятор может проявить принципиальность, сохранив ставку на текущем уровне в 7,5% и начать снижать только с падением инфляции.

«Решение ЦБ оставить ключевую ставку без изменений, будет иметь нейтральное влияние для российского рубля, долгового рынка и рынка акций. Однако, возможное снижение ключевой ставки в текущем году приведет к росту котировок и оживлению рынка облигаций, подстегнет интерес к дивидендным историям на рынке акций», — пояснил эксперт.

Он добавил, что Центробанк должен выбирать между интересами вкладчиков и заемщиков.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков заявил, что публикации агентства Bloomberg о том, что правительство якобы оказывает давление на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки, не соответствуют действительности.

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