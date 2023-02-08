Белоусов заявил, что российская экономика может «выйти в плюс» в 2023 году

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов допустил, что российская экономика может «выйти в плюс» в этом году. Мнение о росте экономики Росии по итогам этого года Белоусов выразил, комментируя улучшенный прогноз Международного валютного фонда по этому поводу. Слова первого вице-премьера передает агентство РИА Новости.

«Возможности выйти в плюс по итогам 2023 года у нас есть. Это вероятностная история. В этом смысле МВФ оценивает нас даже лучше, чем мы сами себя», — сказал Белоусов.

Он не стал давать конкретных параметров в своем прогнозе, уточнив, что показатели роста российской экономики будут зависеть от внутригодовой динамики.

27 декабря прошлого года Белоусов заявил, что если в 2023 году не произойдет экстраординарных событий, для российской экономики он будет проще, чем 2022-й. Тогда политик отметил, чтот резкого роста российской экономики ждать не стоит – «в следующем году мы 3% [роста ВВП] не сможем показать, скорее всего, будет ниже».

31 января этого года МВФ улучшил прогноз для российской экономики, предсказав в 2023 году рост на 0,3% вместо падения на 2,3%. В 2024 году ВВП России вырастет еще на 2,1%, говорится в докладе МВФ. В Минэкономики России тогда заявили, что улучшение прогноза говорит о том, что страна преодолела влияние антироссийских санкций.