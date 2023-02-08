РБК сообщил, что Дубай запретил анонимные криптовалюты и операции с ними

Дубай, который является одним из эмиратов Объединенных Арабских Эмиратов, ввел запрет на выпуск анонимных криптовалют и операции с ними. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на новый свод правил о виртуальных активах и связанных с ними видами деятельности, которые опубликовал финансовый регулятор эмирата The Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA).

Речь идет, в частности, о таких криптовалютах, как Monero, Dash и Zcash. РБК со ссылкой на документ уточняет, что этот тип криптовалют «предотвращают отслеживание операций или записи о владении им через публичные блокчейны». Кроме того, в отношении такого типа виртуальных валют поставщик криптоуслуг не может отследить его или определить право собственности на него, поскольку у поставщика нет для этого необходимых технологий или механизмов. В своде правил подчеркивается, что выпуск анонимных криптовалют и все операции с ними запрещены в Дубае.

Также документ предусматривает обязательное получение лицензии на деятельность криптокомпаний. По данным агентства Bloomberg, в VARA уже поступили сотни заявок от криптокомпаний, и регулятор даже планирует увеличить численность персонала для работы по этому направлению.

В Госдуме РФ в декабре прошлого года заявили, что в 2023 году в России будет легализована криптовалюта. Однако использовать ее как платежное средство внутри РФ будет нельзя. Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков тогда подчеркнул, что крипту можно будет использовать для оплаты параллельного импорта. Минфин РФ давно предлагает легализовать цифровые валюты в стране, Центробанк выступает против этого. Но для международных платежей крипту применять можно, заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина — главное, чтобы она не попадала в финансовую систему России.