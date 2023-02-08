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Bloomberg: инвестиции в основной капитал в России аномально выросли вопреки прогнозу о спаде

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Bloomberg Economics сообщил, что объем инвестиций в основной капитал в России аномально вырос, несмотря на прогнозы о резком спаде. Издание оценило рост инвестиций в 6% по итогам прошлого года, вопреки прогнозам об их спаде на 20%. Впрочем, как говорится в статье, в этом году показатель может уменьшиться на 5%.

«Россия пытается найти выход из сложной экономической ситуации на фоне спецоперации и санкций Запада. Стремительный экспорт нефти и газа привлек капитал в бюджет правительства и компаний, подпитывая рост инвестиций в бизнес. Большие и малые компании тратили деньги на замену иностранного оборудования и программного обеспечения или направляли их на создание новых цепочек поставок для выхода на альтернативные рынки. По данным Bloomberg Economics, несмотря на первоначальные прогнозы снижения капитальных затрат на 20%, в России вместо этого они увеличились на 6% в 2022 году», – следует из публикации.

Тем не менее Bloomberg Economics прогнозирует, что инвестиции в основной капитал в России сократятся на 5% в 2023 году.
Экономист «Финама» Ольга Беленькая сказала, что снижение корпоративных доходов и давление санкций остановят динамику роста иневстиций в основной капитал в России.

«Они также усугубят неопределенность, которая, вероятно, приведет к сокращению расходов, хотя и меньшему по масштабам, чем первый прогноз на 2022 год. Похоже, что инвестиции, поддерживаемые правительством и государственными корпорациями, могут еще больше увеличиться, но инвестиции частного сектора будут сокращаться», — подчеркнула Беленькая.

Экономист Александр Исаков согласен, что аномальных инвестиций в основной капитал в России ждать не стоит.

«Аномалия сойдет на нет в этом году, потому что высокая неопределенность и риски для бизнеса в России сдерживают инвестиции», — объяснил экономист.

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