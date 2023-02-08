Производящая «Олейну» компания Bunge закрыла сделку по продаже бизнеса в России

Американский агротрейдер Bunge, который производит масло «Олейна», закрыл сделку по продаже российского бизнеса. Об этом сообщается на сайте компании.

«Bunge завершила сделку по продаже своего бизнеса в России», — отметили в публикации.

В сообщении добавили, что с 3 февраля 2023 года компания «Бунге СНГ» производит и продает растительные масла на заводе в Воронежской области при помощи нового собственника. Все реквизиты организации остались без изменений. Сама же компания сменит название в ближайшее время.

19 сентября Bunge продал свой бизнес по переработке масличных культур в России. Завод в Воронежской области приобрел контролирующий акционер Exoil Group Карен Ванецян. В то же время компания продолжает поставлять необходимые продукты питания и корма в условиях геополитической напряженности в мире. В фирме надеются, что основная продукция продолжит поступать на российский рынок и после завершения сделки по продаже активов.

До этого «Интерфакс» сообщил о намерении американского агропромышленного предприятия Bunge сократить присутствие в России, продав компанию «Бунге СНГ».

Маслоэкстракционный завод в Воронежской области Bunge ввела в эксплуатацию в 2008 году. Инвестиции в него превысили $130 млн. Мощности предприятия рассчитаны на переработку 540 тыс. тонн сырья и производство более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год.