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Аренда для супермаркетов в Москве подорожала на 9% по итогам 2022 года

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Стоимость аренды помещений в Москве, которые сейчас занимают супермаркеты, выросла на 9% в прошлом году. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные компании SimpleEstate.

Ставки аренды коммерческих помещений на первых этажах (так называемый стрит-ритейл) в Москве за 2022 год снизились на 3%, а стоимость их продажи — на 2%. В то же время ставки аренды помещений, которые заняты супермаркетами, за год выросли на 9%, а стоимость при продаже поднялась на 10%.

По данным аналитиков компании, арендная ставка помещений под бизнес в Москве площадью более 300 кв. м составляет 1831 руб. за «квадрат» в месяц. Стоимость квадратного метра при продаже в среднем находится на уровне 252 тыс. рублей. При этом супермаркеты являются одним из самых прибыльных сегментов стрит-ритейла. Средняя их окупаемость составляет около 10,4 года.

В компании SimpleEstate добавили, что в прошлом году был дефицит качественных помещений на продажу под готовый арендный бизнес. Учитывая, что сейчас в России не так много надежных инвестиционных инструментов, спрос на такие помещения находится на высоком уровне.

В конце декабря «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка, писал, что в декабре на офисном рынке Москвы, несмотря на общее снижение спроса, число сделок по аренде выросло, однако арендаторы стали переселяться в более компактные помещения.

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