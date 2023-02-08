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Греф предложил способ превращения организации в инновационную

Греф: инновационная организация должна управляться модальностями Run, Change и Disrupt

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф дал интервью журналу «Стимул», в ходе которого назвал способ, который позволит превратить организацию в инновационную.

По словам Грефа, любая организация обладает тремя способами осуществления деятельности — Run, Change и Disrupt. Run представляет собой управление процессами на ежедневной основе (everyday business). Change — это проектный менеджмент, а третий компонент — Distupt — является инновационной деятельностью. По мнению главы Сбербанка, любая организация сегодня должна быть построена на управлении данными тремя модальностями.

«Пока ты маленький стартаповец, можно рисковать. Но дальше, когда у тебя появляется какой-то sustainable бизнес, ты должен внедрять вот этот самый Run — everyday business. Это культура «I kill you for each your failure» («Я убью тебя за каждую твою ошибку»)», — заявил Греф.

Ранее Греф назвал главную, по его мнению, проблему российской экономики.

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