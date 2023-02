Греф предложил способ превращения организации в инновационную

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф дал интервью журналу «Стимул», в ходе которого назвал способ, который позволит превратить организацию в инновационную.

По словам Грефа, любая организация обладает тремя способами осуществления деятельности — Run, Change и Disrupt. Run представляет собой управление процессами на ежедневной основе (everyday business). Change — это проектный менеджмент, а третий компонент — Distupt — является инновационной деятельностью. По мнению главы Сбербанка, любая организация сегодня должна быть построена на управлении данными тремя модальностями.

«Пока ты маленький стартаповец, можно рисковать. Но дальше, когда у тебя появляется какой-то sustainable бизнес, ты должен внедрять вот этот самый Run — everyday business. Это культура «I kill you for each your failure» («Я убью тебя за каждую твою ошибку»)», — заявил Греф.

