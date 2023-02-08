Frank RG: объемы кредитования россиян в январе снизились почти на 40%

Размер кредитования физических лиц на российском рынке по итогам января 2023 года снизился на 38,6% по сравнению с данными за декабрь 2022-го. Всего за первый месяц текущего года местные банки выдали 845 млрд руб. кредитов гражданам против 1,4 трлн руб. месяцем ранее, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные статистические данные аналитиков компании Frank RG.

При этом в подсчетах экспертов не учитывался сегмент выдачи банковских кредитных карт. Январский показатель оказался на 7,1% ниже объема аналогичного периода 2022 года. За год объем выдачи кредитов сократился почти во всех сегментах рынка, за исключением авторынка, уточняется в статье.

«Российские банки за январь 2023 года выдали 845 млрд руб. кредитов физлицам <....> Этот объем на 38,6% меньше декабрьского (1,4 трлн руб.) и на 7,1% ниже объема прошлогоднего января (909,4 млрд руб.). К уровню декабря 2022-го объем выданных кредитов сократился во всех сегментах, за исключением авторынка, где был зафиксирован рост на символические 1,5% (до 74,1 млрд руб.). Однако в годовом выражении объем все равно сократился на 6%», — заключается в материале.

2 февраля коллекторы из агентства «Долговой консультант» сообщили, что объем кредитов россиян, по которым была допущена просрочка, по итогам 2022 года увеличился на 16%. Годом ранее показатель был на уровне 9%, рост просроченных займов ускорился за 12 месяцев почти вдвое.