Украинский скелетонист одной фразой отреагировал на дисквалификацию с Олимпийских игр

Украинец Гераскевич об отстранении с ОИ: это цена за наше достоинство

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич в своих соцсетях отреагировал на дисквалификацию с Олимпийских игр за то, что надевал шлем с изображением погибших бойцов ВСУ, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета (МОК).

«Это цена нашего достоинства», — написал Гераскевич.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что МОК вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. До них заявки на участие отправляли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Ранее Михаил Саакашвили возмутился россиянами в сборной Грузии на Олимпиаде.