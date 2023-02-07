Минтруд России: введение карточек для поддержки населения ограничит возможности людей

Замдиректора департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты РФ Елена Семенова заявила, что Минтруд совместно с Министерством промышленности и торговли рассматривал возможность предоставления мер социальной поддержки в виде карточек для магазинов, но посчитал, что эта мера может ограничить возможности семей. Об этом Семенова сообщила в ходе совещания по выполнению поручений президента России по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, передает РИА Новости.

По ее словам, Минтруд с Минпромторгом прорабатывал разные варианты.

«Рассматривались варианты предоставления мер соцподдержки только в форме, например, карточки, которой можно будет расплачиваться в определенных сетях магазинных, и так далее, но, это существенно может ограничить возможности семей по расходованию средств, которые они получают в виде мер социальной поддержки», — отметила Семенова.

Она подчеркнула, что в России введено единое пособие, охватывающее порядка 10 млн детей. Кроме того, Семенова указала, что реализовать поддержку россиян через карточную систему сложно в сельской местности.

Ранее пресс-служба Минтруда РФ сообщала, что с 1 марта 2023 года жители новых регионов России смогут оформить ежемесячные денежные выплаты, которые получают ветераны, инвалиды и другие граждане страны.