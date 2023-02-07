Bloomberg: правительство подталкивает Банк России к снижению ключевой ставки

Правительство России пытается добиться от Центробанка смягчения денежно-кредитной политики и более оптимистичных экономических прогнозов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса.

В публикации отметили, что на фоне заседания регулятора 10 февраля 2023 года в правительстве ожидают, что ЦБ даст более четкий сигнал к снижению ключевой ставки в этом году. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина не хочет снижать ставку, опасаясь роста инфляции.

Агентство добавило, что в ЦБ считают, что эффект от снижения ключевой ставки будет временным и инфляция снизится ненадолго. При этом более точные прогнозы невозможны в условиях нестабильности.

Источники Bloomberg указали, что в Банке России согласны на улучшение экономических прогнозов и правительство положительно оценивает это решение. То есть, вполне вероятно, что ЦБ может стремиться к смягчению своей политики.

6 февраля консенсус-прогноз Bloomberg и аналитиков сообщил, что на заседании 10 февраля совет директоров Центрального банка России оставит ключевую ставку на уровне 7,5%. Также восемь экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают от российского регулятора сохранения текущей ставки на уровне 7,5%.