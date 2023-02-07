Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нефть из России и зарубежные товары находят новые пути навстречу друг другу

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Эффективность от введения потолка цен пока достаточно сложно оценить, отчего нефть из России и зарубежные товары прокладывают логистические цепочки друг к другу. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на обзор Institute of International Finance (IIF).

Европейское эмбарго само по себе привело к росту дисконта при определении цен на Urals по сравнению со стоимостью марки Brent из-за удорожания логистики ее поставок, и эффект потолка может стать более заметным в случае роста цен. При этом размер скидки будет уменьшаться с выстраиванием новых логистических схем.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что введенное эмбарго на сырую нефть почти никак не повлияло на объемы поставок топлива по морю. Однако такая ситуация привела лишь к увеличению размера предоставляемой скидки за баррель. Кроме того, участники торгов на мировом рынке, судя по изменениям котировок, не ожидают резкого сокращения объемов топлива.

В публикации добавили, что Китай стал основным поставщиком товаров в Россию на фоне введения экспортных ограничений со стороны стран Евросоюза. Доля страны в импорте РФ выросла с 20% до 45% за период с марта по сентябрь 2022 года. Быстрее поставки наращивала лишь Турция (с августа вдвое в годовом сопоставлении) и Белоруссия (на четверть).

5 февраля агентство Reuters со ссылкой на слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля сообщило, что ввод предельных цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне $60 за баррель привел к потере Россией $8 млрд от экспорта данной продукции в январе 2023 года. Спад в сравнении с показателем за аналогичный период 2022-го составил 30%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть