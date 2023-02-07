Нефть из России и зарубежные товары находят новые пути навстречу друг другу

Эффективность от введения потолка цен пока достаточно сложно оценить, отчего нефть из России и зарубежные товары прокладывают логистические цепочки друг к другу. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на обзор Institute of International Finance (IIF).

Европейское эмбарго само по себе привело к росту дисконта при определении цен на Urals по сравнению со стоимостью марки Brent из-за удорожания логистики ее поставок, и эффект потолка может стать более заметным в случае роста цен. При этом размер скидки будет уменьшаться с выстраиванием новых логистических схем.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что введенное эмбарго на сырую нефть почти никак не повлияло на объемы поставок топлива по морю. Однако такая ситуация привела лишь к увеличению размера предоставляемой скидки за баррель. Кроме того, участники торгов на мировом рынке, судя по изменениям котировок, не ожидают резкого сокращения объемов топлива.

В публикации добавили, что Китай стал основным поставщиком товаров в Россию на фоне введения экспортных ограничений со стороны стран Евросоюза. Доля страны в импорте РФ выросла с 20% до 45% за период с марта по сентябрь 2022 года. Быстрее поставки наращивала лишь Турция (с августа вдвое в годовом сопоставлении) и Белоруссия (на четверть).

5 февраля агентство Reuters со ссылкой на слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля сообщило, что ввод предельных цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне $60 за баррель привел к потере Россией $8 млрд от экспорта данной продукции в январе 2023 года. Спад в сравнении с показателем за аналогичный период 2022-го составил 30%.