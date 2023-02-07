Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитики Bank of America улучшили прогноз по росту мировой экономики до 2,5% в 2023 году

Аналитики Bank of America опубликовали прогноз, в соответствии с которым в 2023 году рост мировой экономики составит 2,5%, сообщает Общественная служба новостей.

Это означает, что банк на 0,3 процентных пункта улучшил прогноз по росту мировой экономики.

Так, еще в декабре финансовый институт утверждал, что увеличение показателя не превысит 2,2%. Как стало известно журналистам, в 2024 году рост мировой экономики будет фиксироваться на уровне, примерно равном 3%.

«Вопреки всем разговорам о рисках рецессии, глобальная экономика никак не хочет падать. Тем не менее суть остается прежней: никакой глобальной рецессии, но слабый рост в этом и следующем году», — цитирует материал НСН.

Так, отмечается, что начало рецессии в США аналитики BofA прогнозируют на апрель-июнь 2023 года. При этом прогнозируется, что в общей сложности спад экономики Штатов продлится три квартала.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть