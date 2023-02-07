Аналитики Bank of America улучшили прогноз по росту мировой экономики до 2,5% в 2023 году

Аналитики Bank of America опубликовали прогноз, в соответствии с которым в 2023 году рост мировой экономики составит 2,5%, сообщает Общественная служба новостей.

Это означает, что банк на 0,3 процентных пункта улучшил прогноз по росту мировой экономики.

Так, еще в декабре финансовый институт утверждал, что увеличение показателя не превысит 2,2%. Как стало известно журналистам, в 2024 году рост мировой экономики будет фиксироваться на уровне, примерно равном 3%.

«Вопреки всем разговорам о рисках рецессии, глобальная экономика никак не хочет падать. Тем не менее суть остается прежней: никакой глобальной рецессии, но слабый рост в этом и следующем году», — цитирует материал НСН.

Так, отмечается, что начало рецессии в США аналитики BofA прогнозируют на апрель-июнь 2023 года. При этом прогнозируется, что в общей сложности спад экономики Штатов продлится три квартала.