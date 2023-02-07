Дипломат Евстигнеева: мировой кризис связан с желанием сохранить однополярный мир

Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила в ходе выступления на заседании Генассамблеи, что мировой кризис связан с желанием сохранить однополярный мировой порядок. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, сегодня мир переживает глубокий системный кризис.

«Они (причины кризиса. — «Газета.Ru») связаны со стремлением ряда государств всеми силами сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования новой справедливой системы международных отношений», — пояснила Евстигнеева.

Она добавила, что отдельные игроки пытаются вести диалог с позиции силы, сегодняшняя ситуация оказывает влияние на государства-члены и на всю систему ООН в целом. Она подвергается серьезному испытанию на устойчивость.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский говорил, что конфликт на Украине давно бы закончился, если бы Киев и Запад были заинтересованы в мире.