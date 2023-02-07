Евросоюз сделал два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты

Эмбарго на поставки российских нефтепродуктов и ценовой потолок для третьих стран, выступивший в силу 5 февраля, не коснется нефтепродуктов, произведенных из российской нефти за рубежом, следует из пояснений Еврокомиссии, опубликованных на ее сайте.

Кроме этого потолок цен не затронет продукцию, получившуюся при смешиванию нефтепродуктов из России с нефтепродуктами нероссийского происхождения. Еврокомиссия отмечает, что такое смешение приводит к появлению товара с другим таможенным кодом, и в результате нефтепродукты могут продаваться без учета ценовых ограничений, а европейские провайдеры могут беспрепятственно оказывать услуги по их страхованию и транспортировке.

С 5 февраля Евросоюз ввел лимит цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты, также вступило в силу эмбарго на поставки в ЕС нефтепродуктов из РФ.

В МИД Японии сообщили, что с 6 февраля страна присоединяется к мерам по ограничению цен на российскую нефть.