«Аль-Ихбария»: крупнейший НПЗ в Сирии остановил работу из-за повреждений от землетрясения

Крупнейший в Сирии нефтеперерабатывающий завод в городе Баниас временно остановил работу в связи с повреждениями оборудования, которые были получены во время мощного землетрясения. Об этом сообщает телеканал «Аль-Ихбария».

По данным телеканала, на ремонт оборудования потребуется не менее 48 часов.

«Трещина в дымовой трубе энергоблока нефтеперерабатывающего завода в Баниасе, утечка нефтепродуктов из трещин в зданиях потребовали остановки завода для устранения повреждений. Ожидается, что он вернется к работе через 48 часов», — приводит «Аль-Ихбария» заявление Министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии.

Ранее сообщалось, что Аэропорт «Хатай» в Турции был выведен из строя из-за последствий землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,4 также произошло в Турции 6 февраля. Эпицентром стал район Пазарджик в Кахраманмараше. Подземные толчки ощущались также в Адане, Анкаре, Анталье, Кайсери, Мерсине, Трабзоне и Урфе. По словам Октая, после основного толчка было зарегистрировано около 80 афтершоков.

Мощное землетрясение вызвало крупные разрушения и повлекло сотни человеческих жертв также в Сирии и Ираке.