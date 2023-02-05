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МИД России раскрыл темы, которые Лавров обсудит в Ираке

МИД: Лавров во время визита в Ирак обсудит наращивание партнерства в сфере энергетики

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Evgenia Novozhenina/Pool/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посещения Ирака обсудит активизацию торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, а также наращивание делового партнерства в топливно-энергетической сфере, передает пресс-служба МИД РФ.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, на встречах с участием дипломата стороны уделят особое внимание «главным направлениям поступательного развития многоплановых» связей между двумя странами, «включая расширение политического диалога, активизацию торгово-экономического, военно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия».

«Будет проанализировано текущее состояние и перспективы наращивания делового партнерства в топливно-энергетической сфере. В Ираке осуществляется ряд крупных проектов по линии ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «НК «Роснефть», — сказано в сообщении.

Также в МИД заявили, что стороны будут обсуждать и планы продвижения взаимовыгодного сотрудничества в таких секторах, как промышленность и сельское хозяйство.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл с рабочим визитом в иракскую столицу Багдад. Это стало первым пунктом в турне министра, в ходе которого он также попадет в Судан, Мали и Мавританию.

В планах Лаврова провести встречу с главой Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани, председателем Совета представителей Ирака Мухаммедом аль-Халбуси, главой иракского внешнеполитического ведомства Фуадом Хусейном и с экс-премьером страны Нури аль-Малики.

В последний раз глава МИД России посещал Ирак в 2019 году.

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