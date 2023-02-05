В Швеции может возникнуть дефицит электроэнергии с 2027 года

Потребности швейдской промышленности в электроэнергии растут быстрее увеличения объема производства энергии, что приведет к нехватке ресурса в стране к 2027 году. Об этом заявил представитель национального оператора электросетей Svenska kraftnat Маттиас Йонссон в интервью телеканалу SVT.

«Мы видим, что потребности промышленности в электроэнергии растут гораздо быстрее, чем расширение производства новой электроэнергии, и с 2027 года в Швеции может возникнуть дефицит электроэнергии», — сказал Йонссон, комментируя отчет Энергетического управления королевства о будущих потребностях в этой области.

В отчете указали на техническую и экономическую целесообразность перехода к ветровой энергии в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе Швеции нужны ветровые станции и новые реакторы АЭС.

В Svenska kraftnat спрогнозировали рост производства электроэнергии на территории королевства к 2027 году на 17 ТВт⋅ч, а увеличение объема потребления электроэнергии — на 44 ТВт⋅ч.

В первой половине января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что вопрос перехода Евросоюза от ископаемого топлива к «зеленой» энергетике стал вопросом геополитики в свете событий на Украине.