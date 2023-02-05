Россия и Германия стали главными импортерами турецкой продукции в январе 2023 года

Турция в январе 2023 года продала иностранным государствам товаров на рекордную сумму $19,375 млрд, а главными покупателями стали Россия и Германия. Об этом написало агентство Anadoly со ссылкой на сообщение пресс-службы Ассамблеи экспортеров Турции.

Рост объема турецкого экспорта составил 10,4% в январе 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2022 года. В основном Турция продавала иностранным государствам за отчетный период товары отраслей промышленности. На долю этих предметов пришлось $13,674 млрд, что больше на 4,5% относительно января 2022 года.

Россия купила у Турции изделий из кожи на сумму $23,5 млн, химикатов на $154,8 млн, автомобилей и оборудования на — $94,9 млн.

Германия экспортировала из республики готовой одежды на $304 млн, автомобильной промышленности — на $412,5 млн, устройств для кондиционирования воздуха на — $60 млн.

Во второй половине ноября глава Минфина Турции Нуреддин Небати заявил, что Анкара не нарушает санкционный режим в отношении Москвы. Он уточнил, что торговля между двумя странами проходит в сферах, которые не попали под ограничения.