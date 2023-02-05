Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия и Германия стали главными импортерами турецкой продукции в январе 2023 года

close
100%
Goran Tomasevic/Reuters

Турция в январе 2023 года продала иностранным государствам товаров на рекордную сумму $19,375 млрд, а главными покупателями стали Россия и Германия. Об этом написало агентство Anadoly со ссылкой на сообщение пресс-службы Ассамблеи экспортеров Турции.

Рост объема турецкого экспорта составил 10,4% в январе 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2022 года. В основном Турция продавала иностранным государствам за отчетный период товары отраслей промышленности. На долю этих предметов пришлось $13,674 млрд, что больше на 4,5% относительно января 2022 года.

Россия купила у Турции изделий из кожи на сумму $23,5 млн, химикатов на $154,8 млн, автомобилей и оборудования на — $94,9 млн.

Германия экспортировала из республики готовой одежды на $304 млн, автомобильной промышленности — на $412,5 млн, устройств для кондиционирования воздуха на — $60 млн.

Во второй половине ноября глава Минфина Турции Нуреддин Небати заявил, что Анкара не нарушает санкционный режим в отношении Москвы. Он уточнил, что торговля между двумя странами проходит в сферах, которые не попали под ограничения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть