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2,5 тыс. россиян получат жилищные сертификаты в 2023 году

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Сергей Батурин/РИА «Новости»

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал график выпуска и распределения жилищных сертификатов на 2023 год, которые получат свыше 2,5 тыс. граждан России. Информацию об этом пресс-служба кабмина опубликовала на своем сайте.

«В 2023 году более 2,5 тысячи россиян смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. График выпуска и распределения таких документов утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — сказано в сообщении.

Из федерального бюджета на реализацию меры выделили 12 млрд руб. На помощь могут рассчитывать в том числе чернобыльцы, люди, которые вынуждены покинуть свой дом, переселенцы из Байконура и районов Крайнего Севера.

Обладатели сертификатов либо поменяют свое место жительства на оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой населенные пункты, либо заселятся в более комфортную квартиру в городе, где уже проживают.

Во второй половине октября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что жители Херсонской области начали получать первые жилищные сертификаты в Краснодарском крае и на Ставрополье.

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