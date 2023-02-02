Британцы столкнутся с крупнейшим за 20 лет ростом цен на водоснабжение и водоотведение

Граждане Соединенного Королевства столкнутся с крупнейшим за почти 20 лет повышением счетов за водоснабжение и водоотведение. Об этом написала газета The Times со ссылкой на заявление ассоциации Water UK, которая представляет интересы водопроводных компаний.

В соответствии с заявлением, с 1 апреля средний счет для домохозяйств в Англии и Уэльсе увеличится на 7,5% или £31, до £448 в год. В издании отметили, что это самое значительное повышение с 2005 года.

По словам директора по вопросам политики Water UK Стюарта Колвилла, водопроводные организации не станут лишать потребителей воды или принуждать их к использованию счетчиков с функцией предоплаты в случае неуплаты счета.

В первой половине декабря стало известно, что в России повысили тарифы на коммунальные услуги. Следующая индексация тарифов произойдет уже в июле 2024 года.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитической компании Time2Save, написала, что в начале 2023 года сразу 21 регион России повысил сетевой тариф для бизнеса в среднем на 10-20%, что превысило предельный уровень индексации по стране.