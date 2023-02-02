«Ъ» узнал, что в России предложили ввести потолок цен на зарядку электромобилей

Газета «Коммерсантъ» выяснила, что в конце прошлого года производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предложил ввести потолок цен на зарядку электротранспорта. По мнению компании, предельный уровень стоимости зарядки должен составить 8 рублей за 1 киловатт-час. Соответствующее предложение «Моторинвест» озвучил на совещании в Министерстве экономического развития.

По информации газеты, сейчас даже себестоимость электроэнергии в различных российских регионах в основном выше 8 рублей. При этом стоимость зарядки на публичных электрозарядных станциях (ЭЗС) превышает данный показатель более чем втрое и доходит до 15-25 рублей за 1 киловатт-час.

Участники рынка электромобилей, в частности, «Ситидрайв», поддержали инициативу, но назвали потолок цен в 8 рублей за 1 киловатт-час «очень оптимистичным».

«Для обслуживания большого парка электромобилей большее значение имеют скорость и доступность ЭЗС. Если зарядка будет дешевой, но при этом долгой, мы не сможем оперативно выводить электромобили на линию», — сказали газете в «Ситидрайве».

Участники рынка также отметили, что для введения потолка цен на уровне 8 рублей за 1 киловатт-час им потребуются субсидии.

В «Мотортресте» не ответили на запрос газеты. В Минэкономразвития сообщили, что предложение прорабатывается.