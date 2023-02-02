Конгрессмен США назвал главную угрозу для страны

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил, что государственный долг является наиболее значимой угрозой для страны. Он сделал соответствующее заявление по итогам встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, которая прошла в Белом доме, передает РИА Новости.

«Самая большая угроза для Америки – это наш долг», — сказал конгрессмен.

По его словам, сегодня госдолг США составляет 120% от ВВП страны.

«Это означает, что он превышает по объему нашу экономику. Это больше, чем когда-либо в американской истории», — указал Маккарти.

При этом он отметил, что поступающие в государственную казну доходы сейчас также выше, чем когда-либо в истории.

«Таким образом, у нас большие доходы, просто существуют проблемы с расходами», — добавил политик.

Ранее газета «Хуаньцю шибао» писала, что правительство США, которое заимствует огромные суммы для развития экономики, не может платить по счетам, отчего госдолг страны ляжет тяжким бременем на мировую экономику в этом году.

До этого сообщалось, что госдолг США 19 января превысил установленный конгрессом страны лимит в $31,381 трлн и достиг отметки в $31,416 трлн, лишившись возможности привлекать новые заимствования.