БТА: Болгария разрешила поставлять на Украину продукты из российской нефти

Власти Болгарии дали разрешение на поставки продуктов, которые были получены из российской нефти, на Украину. Об этом сообщает болгарское агентство БТА.

«С 5 февраля 2023 года разрешен экспорт нефтепродуктов на Украину, а также экспорт в третьи страны некоторых нефтепродуктов, полученных из российской нефти», — отметили в постановлении правительства.

В публикации добавили, что такое разрешение было получено в качестве исключения, так как экономика страны серьезно зависит от топлива, полученного на российском НПЗ.

Кроме того, решение было принято из-за того, что такие нефтепродукты нельзя безопасно хранить в Болгарии.

30 января главный экономист нефтегазовой компании BP Спенсер Дейл заявил, что продолжающийся конфликт на Украине в обозримом будущем приведет к снижению спроса на поставки нефти и газа в мире. Более резкий спад использования природных ископаемых произойдет уже к 2035 году. В отчете говорится, что конфликт на Украине приведет к снижению на 2% внутреннего валового продукта (ВВП) мировой экономики к 2025 году по сравнению с ожиданиями годичной давности.