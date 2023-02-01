Крупнейшее газохранилище ФРГ не могут заполнять после пожара несколько дней

Крупнейшее подземное газохранилище Германии Реден не смогут заполнять несколько дней после возгорания, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

По информации ответственного надзорного органа Нижней Саксонии, в которой находится Реден, после произошедшей дефлаграции («процесс горения, при котором образуется быстро перемещающаяся зона химических превращений. — прим. ред.) хранилище нельзя будет заполнять газом, но до конца недели, скорее всего, оно снова начнет работать.

Издание сообщает, что в день инцидента хранилище было заполнено на 90,29%.

Об инциденте в газохранилище стало известно 31 января. Работа хранилища была приостановлена. В результате ЧП никто не пострадал, вредных выбросов в атмосферу не зафиксировали.

В Федеральном сетевом агентстве подчеркнули, что ситуация с газоснабжением остается стабильной и произошедшее в Редене на нее не влияет.

Эксперты устанавливают причины инцидента. В Государственном управлении горнодобывающей промышленности, энергетики и геологии (LBEG) отметили, что «доказательств внешнего воздействия нет».

В сентябре прошлого года на газохранилище Реден проводили плановые ремонтные работы.