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Крупнейшее газохранилище ФРГ не могут заполнять после пожара несколько дней

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Christian Charisius/Reuters

Крупнейшее подземное газохранилище Германии Реден не смогут заполнять несколько дней после возгорания, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

По информации ответственного надзорного органа Нижней Саксонии, в которой находится Реден, после произошедшей дефлаграции («процесс горения, при котором образуется быстро перемещающаяся зона химических превращений. — прим. ред.) хранилище нельзя будет заполнять газом, но до конца недели, скорее всего, оно снова начнет работать.

Издание сообщает, что в день инцидента хранилище было заполнено на 90,29%.

Об инциденте в газохранилище стало известно 31 января. Работа хранилища была приостановлена. В результате ЧП никто не пострадал, вредных выбросов в атмосферу не зафиксировали.

В Федеральном сетевом агентстве подчеркнули, что ситуация с газоснабжением остается стабильной и произошедшее в Редене на нее не влияет.

Эксперты устанавливают причины инцидента. В Государственном управлении горнодобывающей промышленности, энергетики и геологии (LBEG) отметили, что «доказательств внешнего воздействия нет».

В сентябре прошлого года на газохранилище Реден проводили плановые ремонтные работы.

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