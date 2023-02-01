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Глава ЕК заявила о полном избавлении ЕС от зависимости от ископаемого топлива из России

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Markus Schreiber/AP

Евросоюз (ЕС) смог полностью избавиться от зависимости от ископаемых видов топлива из России. Об этом во время выступления на пресс-конференции заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Изначально мы обсуждали, можем ли мы сделать это до 2027 года или ранее. Сейчас мы полностью избавились от нашей зависимости от российских ископаемых видов топлива. Это прошло намного быстрее, чем мы ожидали», — отметила глава ЕК.

По ее словам, весной прошлого года ЕК смогла разработать план REPowerEU, целью которого было избавление от зависимости от российского топлива.

28 января издание Focus сообщило, что ЕС преодолел газовую зависимость от Российской Федерации, но переход на американский газ, который проводят такие страны, как Германия, принесет ряд проблем. В публикации отмечается, что ЕС предстоит ускорить создание инфраструктуры для приема и распределения сжиженного природного газа, что может создать новую зависимость и вынудить Германию на протяжении долгих лет пользоваться не самыми экологичным источником энергии.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что несмотря на то, что Германия смогла сократить потребление газа на 14% на фоне отказа от поставок из России, страна стала больше зависеть от угля, сжиженного природного газа (СПГ) и топлива из Норвегии.

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