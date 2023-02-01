В ФТС заявили, что объем ввоза табачной продукции с нарушениями в РФ вырос в 2,5 раза за год

По итогам прошлого года объем ввоза в Россию табачной продукции с нарушениями поднялся в 2,5 раза по сравнению с показателями 2021 года. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

В 2022 году на таможне было задержано 65,5 млн пачек сигарет, ввезенных с нарушениями. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее (25,5 млн). Всего же было изъято за весь 2022 год около 82,5 млн пачек сигарет.

По данным ведомства, был остановлен нелегальный оборот 17 млн пачек табачной продукции и 491 тонны сырья на сумму более 1,7 млрд рублей. За прошлый год было возбуждено 5,4 тыс. административных дел за незаконный оборот табачной продукции на сумму в 391 млн рублей.

23 января РБК со ссылкой на документы, которые имеются в распоряжении издания, писал, что Минфин РФ предложил ввести уголовную ответственность за выпуск и продажу табачных изделий без лицензии. Инициатива внесена на рассмотрение правительственной комиссии. Если проект будет принят, максимальное наказание для производителей и поставщиков контрафакта составит три года лишения свободы.

До этого Минфин предложил увеличить в следующем году акциз на нагреваемый табак на 33% вместо запланированных сейчас четырех. Кроме того, ставка акциза на никотиносодержащие жидкости, используемые в вейпах и электронных сигаретах, может вырасти до 33 руб. за миллилитр.