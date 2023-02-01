«Газпром нефть» открыла месторождение с 53 млн т углеводородов в Оренбуржье

Российская компания «Газпромнефть» открыла крупное месторождение в Ташлинском районе Оренбургской области с запасами углеводородов на 53 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

«При бурении поисково-оценочной скважины на Солнечном лицензионном участке компания получила фонтанный приток нефти дебитом свыше 490 куб. м в сутки», — говорится в релизе.

Эксперты предполагают, что после завершения обустройства скважины дебит может значительно возрасти. В компании рассказали, что нефть, найденная на Солнечном участке, имеет ярко-оранжевый цвет, что позволяет отнести ее к легким сортам, не содержащим примесей. При этом глубина бурения составила рекордные для «Газпром нефти» 5,8 км, отметили на предприятии.

Компания намерена провести в регионе 3D-сейсморазведочные работы и пробурить 15 новых поисково-разведочных скважин до 2030 года. Руководство компании заявило, что новое открытие стало крупнейшим в регионе за последние годы.

Ранее сообщалось, что НОВАТЭК открыл крупное газовое месторождение на Гыдане в размере 52 млрд кубометров.