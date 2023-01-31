DPA: в крупнейшем подземном хранилище Германии из-за инцидента приостановили закачку газа

Закачка газа в подземное газохранилище (ПХГ) в Редене была приостановлена из-за воспламенения на факельной установке для утилизации горючих паров. Об этом сообщило агентство DPA.

Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал, вредных выбросов в атмосферу также не было зафиксировано. Как сообщает Федеральное сетевое агентство, ситуация с газоснабжением остается стабильной, и инцидент в Редене на нее не влияет.

Представитель регионального ведомства по делам месторождений, энергетики и экологи отметил, что нет никаких свидетельств того, что причиной инцидента стал человеческий фактор.

Подземное газохранилище Редене, расположенное в округе Дипхольц в федеральной земле Нижняя Саксония, является крупнейшим в Германии.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на статистические данные Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщало, что по состоянию на конец января объемы запасов газа в подземных хранилищах европейских стран опустились ниже отметки 78% от суммарной вместимости подземных резервуаров (ПХГ). При этом данный показатель остается стабильно на историческом максимуме для середины отопительного сезона из-за благоприятных погодных условий в регионе.