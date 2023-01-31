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Центробанк увидел риски «неоправданного» роста зарплат из-за дефицита кадров

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Depositphotos

Несмотря на рекордно-низкий уровень безработицы на российском рынке труда, кадровый дефицит в условиях структурной перестройки экономики может спровоцировать неоправданный рост зарплат для сотрудников вне зависимости от непосредственных результатов их работы. Об этом сообщается в отчете Центробанка (ЦБ) «О чем говорят тренды».

«Усиление жесткости рынка труда, в свою очередь, стимулирует рост зарплат вне прямой зависимости от результатов работы. Нехватка рабочих рук может сдерживать процессы структурной трансформации», — говорится в отчете регулятора.

При этом дефицит кадров на российском рынке труда может привести к затягиванию процессов экономической перестройки. В свою очередь, за ростом зарплат опережающими темпами при относительно слабом увеличении производительности труда может последовать усиление инфляции в стране, предостерегли аналитики ЦБ.

«Структурно исходя из количества и качества трудовых ресурсов и основного капитала, а также технологического уровня, российская экономика выглядит несколько слабее, чем в 2021 году», — пришли к выводу эксперты регулятора.

31 января аналитики Центробанка (ЦБ) заявили, что уровень экономической активности в России сохранил высокие темпы роста с конца 2022 года. В начале 2023-го этот показатель оказался выше ожиданий квартальной давности. При этом спрос должно поддержать на оптимальном уровне увеличение бюджетных расходов.

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