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Глава МИД Украины посчитал «недостаточно сильным» проект 10-го пакета санкций ЕС против РФ

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Murad Sezer/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проект десятого пакета санкций Евросоюза против России не достаточно сильный, передает РИА Новости.

«По нашему мнению, проект десятого пакета не является достаточно сильным», — подчеркнул он.

Кулеба сообщил, что тема санкций будет одной из ключевой на саммите Украина-ЕС. В настоящее время Киев работает со всеми государствами — членами ЕС, чтобы «десятый санкционный пакет включал и ядерные санкции, и ракетные санкции, и пропагандистские санкции». На усиление санкционного пакета против РФ еще есть время, заявил министр.

Ранее стало известно, что депутаты Европарламента планируют 2 февраля принять резолюцию, в которой призовут институты Евросоюза «незамедлительно принять очередной, десятый пакет санкций против России». По мнению ряда депутатов ЕП, необходимо проработать введение санкций в отношении российских компаний «Лукойл» и «Росатом». также предлагается ограничить прямой и непрямой импорт, приобретение и перевозку алмазов из России.

Саммит ЕС-Украина состоится 3 февраля.

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Санкции против России
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