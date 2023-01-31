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Депутат Рады Гетманцев: Украина обсуждает с МВФ новую программу помощи на $15-20 млрд

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что киевские власти обсуждают с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу помощи Украине в размере $15-20 млрд. Об этом он сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.

«Мы работаем с МВФ, обсуждаем новую программу с МВФ. Это может быть достаточно большая программа: от 15 до 20 млрд [долларов], рассчитанная на несколько лет. Мониторинговая миссия будет завершать свою работу, она была назначена на три месяца, и после этого мы перейдем к составлению, обсуждению программы с МВФ», — сказал Гетманцев.

Ранее Национальный банк Украины сообщал, что в 2023 году объем финансирования, предоставляемый Западом Киеву, превысит $38 млрд. Подобная оценка была сделана с учетом уже анонсированных объемов международной помощи и прогресса в переговорах с МВФ.

До этого стало известно, что Международный валютный фонд изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета финансовой помощи на сумму до $16 млрд.

26 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна рассчитывает получить в 2023 году порядка $8 млрд от МВФ в целях восполнения дефицита госбюджета.

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