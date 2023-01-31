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Госдолг Украины достиг $111 млрд

Депутат Рады Гетманцев заявил, что госдолг Украины вырос до $111 млрд

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Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что общий объем государственного долга республики возрос до $111 млрд и составил 84,4% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

«Долг увеличился, это определенная нагрузка на госбюджет», — сказал он.

По данным парламентария, на данный момент в структуре долга Украины находится 60% льготных кредитов, предоставленных на 35 лет с исключительным периодом в размере десяти лет неуплаты процентов.

Ранее Гетманцев заявлял, что госдолг Украины на конец ноября превысил $107,46 млрд и составил 83,1% от ВВП страны.

Накануне он сообщал, что расходы Украины наполовину финансируются странами-партнерами, поэтому распоряжаться финансами без их согласования нельзя. При этом Гетманцев добавил, что Киев вряд ли сможет принять решения, которые будут «противоречить их видению».

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