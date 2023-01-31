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Reuters: Байден представит свой проект бюджета США 9 марта

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Susan Walsh/AP

Президент США Джо Байден собирается представить проект трат государственного бюджета Соединенных Штатов 9 марта. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с процессом подготовки этого документа.

«Президент Джо Байден 9 марта представит свои предложения по тратам государственного бюджета США», — сообщает агентство.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти 1 февраля должен встретиться с Байденом, чтобы обсудить вопрос увеличения потолка госдолга Соединенных Штатов.

Ранее газета Financial Times сообщила, что банки Уолл-стрит, в частности JPMorgan и Goldman Sachs, предупредили, что США близки к самой «рискованной конфронтации» по поводу повышения потолка госдолга с кризиса 2011 года. JPMorgan допустил, что борьба за потолок госдолга может стать самой важной проблемой, которая встанет перед экономикой Штатов в этом году.

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