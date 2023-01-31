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Ember: производство угольной энергии в ЕС выросло на 7% из-за дефицита поставок из России

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Дефицит поставок энергетических ресурсов из России в связи с международными санкциями привел к увеличению добычи угля в странах Евросоюза (ЕС) по итогам 2022 года. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на отчет аналитической компании Ember.

«Использование энергии, работающей на угле, в ЕС выросло в прошлом году на 7% по сравнению с 2021 годом, поскольку страны столкнулись с дефицитом поставок энергии, связанным с вторжением России в Украину. Доля угольной генерации увеличилась до 16% от суммарного уровня электроэнергии, производимой в регионе», — говорится в материале.

Относительно небольшой рост использования угля в энергетической структуре ЕС отчасти объясняется рекордным уровнем выработки возобновляемых источников. По итогам 2022 года нга их долю пришлось 22% всей произведенной в регионе электроэнергии, уточняется в статье.

26 января исполнительный директор компании RBCT Алан Уоллер заявил, что Южно-Африканская Республика (ЮАР) в 2022 году увеличила в 6 раз экспорт угля в европейские страны. За прошедшие 12 месяцев в этом направлении было отправлено 14,3 млн тонн природного ископаемого, хотя в 2021-м этот показатель находился на отметке 2,3 млн тонн.

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