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Yonhap: Южная Корея направила заявку Турции на постройку четырех атомных реакторов

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Гендиректор Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO) Чон Сон Иль направил министру энергетики и природных ресурсов Турции Фатиху Донмезу заявку на возведение в стране четырех атомных реакторов общей стоимостью свыше $30 млрд. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

В документе южнокорейской стороны отображен детальный план реализации проекта. KEPCO планирует в текущем году приступить к подготовке технико-экономического обоснования строительства объекта и подписать контракт.

В прошлом году южнокорейская организация начала переговоры с правительством Турции о постройке АЭС на севере страны. Другие подробности проекта пока не приведены.

Ранее стало известно, что более 75% жителей Южной Кореи поддерживают разработку ядерного оружия в стране. 78,6% респондентов отметили, что Пхеньян, скорее всего, проведет ядерные испытания в седьмой раз.

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