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Шесть стран ЕС потребовали ограничить поставки дешевого зерна с Украины

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Резкий рост импорта сельскохозяйственной продукции с Украины создает проблемы для фермеров из ближайших к ней стран Евросоюза. Об этом говорится в совместном докладе представителей Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии, опубликованном на сайте Совета Европы.

Согласно документу, с января по ноябрь 2022 года импорт украинской кукурузы в указанные европейские страны вырос с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн. Так, импорт в Польшу в ноябре 2021 года составлял 6 тыс. тонн, а за аналогичный период 2022 года — 1637,6 тыс. тонн. Кроме того в Польше вырос импорт яблок.

Как отмечается в совместном докладе европейских стран, сейчас появляется все больше признаков того, что, если прирост продукции с Украины не будет ограничен, то это может вызвать серьезные трудности у производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе.

Согласно документу, делегации шести стран требуют срочно отреагировать на сложившуюся ситуацию. Они подчеркивают, что европейские фермеры уже пострадали от украинского конфликта, который привел к росту цен на удобрения, топливо и энергию.

В докладе предлагается выплатить аграриям компенсации, сформировать гибкий подход Еврокомиссии к реализации общей сельхозполитики стран ЕС, а также «герметизировать» маршруты поставок с Украины, чтобы продукция не вредила местным фермерам.

Ранее польские депутаты Европейской народной партии в Европарламенте заявляли, что ситуация с поставками украинского зерна в Европу подрывает продовольственную безопасность Евросоюза.

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