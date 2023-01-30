ICE: стоимость нефти Brent опустилась ниже $85 за баррель впервые с 19 января 2023 года

На Лондонской бирже ICE стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле опустилась ниже $85 за баррель впервые с 19 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:39 мск ее цена снижалась на 1,68% — до $84,95 за баррель.

При этом в 16:50 мск стоимость нефти марки Brent снижалась еще быстрее и находилась на уровне $84,63 за баррель (-2,05%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2023 года опускался на 2,21% — до $77,92 за баррель.

27 января в одном из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs спрогнозировали рост цен на нефть марки Brent до $100 за баррель в третьем квартале 2023 года.

Ранее стало известно, что мировые цены на нефть ускорили темпы роста в ходе торгов вечером 23 января. По данным лондонской биржи ICE, стоимость марки Brent превысила $89 за баррель впервые с 1 декабря 2022 года.

До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что из-за возросшей потребности в энергоносителях по всему миру был зафиксирован рост спроса на буровые установки для морской добычи нефти, сбоев поставок на фоне конфликта на Украине и цен на топливо, превышающих допандемийный уровень.