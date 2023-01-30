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«Эксперт РА»: в 2023 году резкого роста выдач кредитных карт не будет

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Depositphotos

Рост средней долговой нагрузки россиян приведет к сдержанному росту числа выдач кредитных карт со стороны крупных российских банков. Резкого же всплеска количества одобрений займов ожидать не стоит в связи с продолжительной стагнацией реальных доходов населения, приводит слова управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова газета «Коммерсантъ».

«Несмотря на миграцию некоторой части заемщиков из сегмента кредитов наличными в сегмент кредитных карт, такие проблемы, как рост средней долговой нагрузки заемщиков на протяжении последних трех лет и стагнация их реальных располагаемых доходов, являются общими и фундаментальными. Кроме того, ввиду вступления в действие макропруденциальных лимитов регулятора упадет уровень одобрения для наиболее закредитованных заемщиков», — пояснил Беликов.

По его словам, рост числа выдач кредитных карт в 2022 году происходил на фоне неудовлетворенного спроса на стандартные потребительские займы. Однако в текущем году ввиду неопределенной экономической ситуации в стране банки начнут предъявлять более жесткие требования к потенциальным получателям подобных карт. Как следствие, средний чек на рынке будет снижаться.

24 января аналитики компании Frank RG зафиксировали снижение показателя выгоды по кредитным картам российских банков, который в том числе учитывает размер кешбэка – возврата части суммы на «пластик» при оплате товаров и услуг. По итогам прошлого года этот показатель упал ниже 1% по сравнению с показателем за 12 месяцев 2021-го.

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