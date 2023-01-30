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Экс-глава «Железной дороги Молдавии» Топалэ переведен под домашний арест

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Iurii Topala/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший глава компании «Железная дорога Молдавии» Юрий Топалэ, обвиняемый в мошенничестве, коррупции, хищениях и злоупотреблении служебным положением, переведен из изолятора под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает РИА Новости.

Юрий Топалэ был объявлен в розыск в 2019 году. В январе прошлого года его задержали сотрудники Интерпола в Бельгии. В Молдавию его экстрадировали в ноябре того же года, после чего он был заключен в изолятор.

В прокуратуре пояснили, несмотря на несогласие прокуроров с решением о переводе Топале на домашний арест, молдавское законодательство не предусматривает оспаривания постановления через суд.

Топалэ добровольно сам подал прошение об отставке в сентябре 2019 года. Счетная палата Молдавии сообщила, что к концу 2020 года долги государственного предприятия «Железная дорога Молдавии» выросли до 459 млн леев (около $26,5 млн), при этому из них порядка $4 млн – это долги по зарплатам. В январе 2021 года в парламенте Молдавии была создана Специальная комиссии по анализу экономического и финансового положения предприятия и результатов ее деятельности в период 2010-2020 годов. Работа комиссии была продлена в 2022 году.

Ранее молдавская генпрокуратура сообщала, что на территории компании Agrofactory, принадлежащей брату бывшего президента Молдавии Игоря Додона — Александру Додону, нашли пропавшие контейнеры госпредприятия «Железные дороги Молдавии».

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