Депутат из Японии назвала «вопросом жизни и смерти» промысел японских рыбаков у Курил

Депутат от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Такако Судзуки назвала «вопросом жизни и смерти» промысел японских рыбаков в районе российских Курильских островов. Соответствующее заявление она сделала во время дебатов в бюджетной комиссии в нижней палате парламента страны, передает ТАСС.

«Для рыбаков соглашение о безопасном промысле — это вопрос жизни и смерти», — сказала политик.

Она также указала, что японское правительство должно взять на себя ответственность и помочь рыбакам, которые столкнулись с трудностями в ведении промысла.

Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Тэцуро Номура, комментируя слова Судзуки, заявил, что промысел в районе Курильских островов имеет важное значение для региональной экономики. Он также отметил, что сегодня Минсельхоз и МИД страны прилагают усилия, чтобы провести переговоры по этой проблеме с российской стороной.

Ранее в посольстве Японии в Москве сообщили, что Токио будет добиваться проведения переговоров с Россией по рыбному промыслу у Курил.

В дипмиссии заявили, что японская сторона получила уведомление от российской, что Москва не может согласовать сроки консультаций по промыслу для японских рыбаков в водах у Курильских островов.