Агентство Iranpress сообщило, что Россия за последние 15 месяцев инвестировала в Иран $2,7 млрд. Это почти половина – 45% — всех иностранных вложений в экономику Ирана за рассматриваемый период, сообщил агентству заместитель министра и глава Организации инвестиционной экономической и технической помощи Ирана Али Фекри. Таким образом, Россия стала крупнейшим иностранным инвестором в Иране за последние 15 месяцев, подытожил чиновник.

По словам замминистра, главным образом инвестиции России были направлены в два нефтяных проекта Ирана в провинции Илам. Чиновник уточнил, что инвестиции были сделаны «по мировым стандартам».

Кроме того, значительный объем инвестиций в иранскую экономику осуществили: Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Афганистан.

По словам замминистра, в экономику Ирана за 15 месяцев поступило $5,95 прямых иностранных инвестиций. Целевым показателем страны была сумма $10,2 млрд, уточнил он.

25 января в Госдуме РФ подтвердили планы по созданию стейблкоина (общее название криптовалют), обеспеченного золотом и предназначенного для международных расчетов, в том числе с Ираном. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в ходе недавнего визита российской делегации в Тегеран стороны обсудили вероятность применения цифровых финансовых активов, в том числе при оплате партий российской сельхозпродукции. Как отметил парламентарий, у иранской стороны сформировался внушительный долг за поставки товаров из России. К тому же существование двух курсов риала к доллару США (официальный и рыночный) создают неудобства для российских экспортеров.

В первой половине декабря посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что рубль может стать основной валютой в двусторонних торговых отношениях Ирана и России.