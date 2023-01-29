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Аналитик Стекольников назвал инвестиции с недвижимостью самыми выгодными в 2023 году

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На фоне санкционного кризиса и общей экономической неопределенности на российском рынке гражданам следует обратить внимание на инвестиционные инструменты, связанные с недвижимостью. Они позволят получить гарантии высокой доходности на ежемесячной основе в 2023 году, приводит слова члена комитета по цифровой экономике «Опоры России» и основателя инвестиционного клуба Александра Стекольникова газета «Известия».

«Есть ряд инвестиционных инструментов, в основном связанных с недвижимостью, которые позволят получить гарантии сохранности, доходности и возвратности вложенного капитала. Во-первых, это займы под залог ликвидной жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Московской области. Инвестиционный порог начинается от 5 млн рублей и дает гарантированную доходность по договору займа от 24 до 36% годовых», — заявил Стекольников.

По его словам, другими вариантами получить доход в 2023 году станут: покупка земельных участков в Подмосковье с дисконтом для дальнейшей перепродажи, а также приобретение квартир с дисконтом от 15 до 25% для ремонта и перепродажи.

«В первом случае инвестиционный порог начинается от 20 млн рублей и дает ориентировочную доходность от 40 до 60% годовых на дистанции от 3 до 5 лет. Во втором инвестиционный порог начинается от 10 млн рублей и дает ориентировочную доходность от 25 до 40% годовых», — заключил Стекольников.

29 января эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко перечислила россиянам виды кредитов, с которыми лучше не связываться в 2023 году. К их числу она отнесла: займы за 15 минут, оформление кредитов напрямую в торговой точке и потребительское кредитование вместо ипотеки.

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