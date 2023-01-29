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Bloomberg: Европейский Центробанк перейдет к снижению ключевой ставки не раньше июня 2024 года

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Kai Pfaffenbach/Reuters

В ближайшее время руководство Европейского Центробанка (ЕЦБ) с большой долей вероятности поднимет уровень ключевой ставки еще на 50 базисных пунктов. Перейти к политике снижения процентных ставок по депозитам валютный регулятор сможет не раньше середины 2024 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос собственных экономистов.

«Ставка по депозитам ЕЦБ достигнет максимума в 3,25% в мае 2023 года. Этот уровень будет удерживаться в течение примерно года — до тех пор, пока ухудшающаяся экономика не приведет к серии сокращений на четверть пункта, которые начнутся в июне 2024 года», — говорится в материале.

При этом на следующем заседании руководства ЕЦБ планируется повышение процентной ставки еще на 0,5% — такой шаг в декабре 2022 года прогнозировала глава регулятора Кристин Лагард. В дальнейшем Центробанк продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, уточняется в заметке.

«После февраля чиновники не будут склонны к смягчению — даже с учетом замедления инфляции, падения цен на энергоносители и того, что Федеральная резервная система обдумывает понижение в своем собственном цикле повышения ставок», — заключается в статье.

19 января глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила о «чрезмерно высокой» инфляции в еврозоне. В то же время ЕЦБ не собирается ослаблять усилия на пути возврата инфляции к целевому уровню в 2%. Регулятор не будет отходить от текущего курса денежно-кредитной политики, который подразумевает повышение ключевой ставки.

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